Ministro do STF mantém investigação sobre denúncias contra senadores do MDB

O ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), sofreu, nesta quarta-feira, 6, a primeira derrota após a sua saída da vida parlamentar. O ministro Edson Fachin , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), negou o pedido de Eunício para o trancamento da a investigação integrantes da bancada do MDB no Senado.



De acordo com a decisão de Fachin, o ministro também negou o segundo pedido do ex-parlamentar para que, caso não fosse arquivado, a investigação fosse remetida à Justiça Eleitoral.



Fachin entendeu ainda que, no caso específico deste inquérito, mesmo com a perda do foro privilegiado depois de não ter sido reeleito, Eunício deve permanecer sob investigação perante o STF para manter a “unicidade” das apurações. O relator do caso terá 60 dias para a Polícia Federal finalizar o inquérito.