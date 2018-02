Ministro do Supremo mantém suspensão de indulto natalino concedido por Temer

Trechos do decreto definido em dezembro pelo presidente Michel Temer abrandando as regras para concessão do indulto de Natal continuam suspensos pela Justiça. Nesta quinta-feira (1º), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a decisão anterior da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

Durante o recesso judiciário, Carmén acolheu, em decisão liminar (provisória) questionamentos da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O indulto havia reduzido o tempo de cumprimento das penas a condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

Relator do processo, Barroso manteve a suspensão sob o argumento de que o Poder Executivo não pode dispor sobre matéria penal, que houve violação à “efetividade mínima do Direito Penal” e que o decreto produz efeitos que “vulneram o interesse público e frustram as demandas mínimas da sociedade por integridade no trato da coisa pública”.

O ministro também quer discutir a regra do decreto que permite o livramento condicional do preso após cumprir 1/5 da pena e não 1/3 como previam os indultos anteriores. A decisão ainda será objeto de análise do plenário do STF, formado pelos 11 ministros da Corte.