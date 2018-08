Ministro do Turismo assegura liberação de recursos para teleférico de Juazeiro do Norte

A deputada federal Gorete Pereira solicitou e recebeu a garantia do ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, a garantia de liberação dos recursos para a instalação do teleférico na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, local que abriga a estátua de padre Cícero. O projeto visa facilitar o fluxo de pessoas à estátua de Padre Cícero, um dos principais pontos turísticos da cidade, que recebe anualmente 2,5 milhões de romeiros de todo o Brasil.

“Essa é uma obra importantíssima para Juazeiro do Norte e, portanto, para o Ceará. Além de melhorar a acessibilidade, trazer mais conforto e segurança para os romeiros, vai alavancar ainda mais o turismo em toda o Cariri, fortalecendo a economia e gerando desenvolvimento para a região”, ressaltou a parlamentar e presidente do PR no Ceará.