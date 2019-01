Ministro do Turismo destaca importância do setor para o país. Ceará é polo e vive crescimento turístico

O novo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ressaltou nessa quarta-feira (2) a importância econômica do setor, inclusive para a criação de emprego novos. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou “grande visão e sensibilidade” ao manter o Ministério do Turismo como uma pasta de agenda exclusiva na Esplanada dos Ministérios.

Para o Ceará, isso é positivo. O Estado vive novo crescimento na economia do turismo com o aeroporto de Jericoacoara e hub de Fortaleza, que impulsionam a movimentação doméstica e internacional de passageiros e atividade turística.

Enquanto em 2017 eram 14 frequências semanais chegando de 8 origens, até abril de 2019 serão 48 ligações por semana, trazendo turistas de 14 cidades da América, Europa e África.

O aumento no número de turistas estrangeiros está estimado entre 60 e 70 mil por ano.

O incremento projetado para dois anos deve ser de cerca de 150 mil turistas de outras nacionalidades, metade do fluxo internacional atual, segundo a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE).

Segundo o novo ministro, “é hora de transformar todo o vasto potencial do Brasil em retorno econômico”. Para ele, nesse novo governo nacional, os desafios de sua gestão serão aproveitar melhor as vantagens comparativas do turismo no país em relação a outros destinos; ampliar a conectividade aérea, melhorar o ambiente de negócios da área e incentivar o empreendedorismo com a redução da burocracia.