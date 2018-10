Ministro garante a Camilo e Eunício recursos para Metrô e Programa Habitacional

Durante reunião com o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira e o governador, Camilo Santana, o Ministro das Cidades, Alexandre Baldy, assegurou os recursos federais necessários para as obras da linha Leste do Metrô de Fortaleza, além dos projetos de habitação e de sistema de abastecimento de água no Ceará. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira (24), em Brasília.

De acordo com o próprio ministro, para este ano, os recursos estão assegurados através de créditos suplementares e na previsão orçamentária. Já para 2019, os investimentos serão garantidos através do orçamento que será votado até dezembro pela atual legislatura.

“Essa obra é importante para a população, para os trabalhadores e para o transporte público da cidade de Fortaleza que, com certeza, mudará a realidade desse modal”, disse o ministro ao falar sobre o metrô.

Ainda na tarde desta quarta, Eunício e Camilo estiveram reunidos com o Ministro da Defesa, General Joaquim Silva e Luna.

Na oportunidade, o ministro informou que o projeto de cessão do terreno da Base Aérea de Fortaleza para utilização no plano de concessão do aeroporto Pinto Martins já foi finalizado e já incluso no Plano de Alienação da Base. Mais uma etapa superada para conclusão do processo. Essa é mais uma demanda importante do Estado, que conta com o apoio de Eunício, para atender projetos estruturantes e assim impulsionar o crescimento econômico do Ceará.

