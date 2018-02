Ministro Luiz Fux inicia gestão no TSE e realiza reunião com presidentes dos TREs

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, participou na manhã desta quarta-feira, 7/2, em Brasília, de reunião com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, e demais presidentes dos TREs.

Na ocasião, o recém-empossado presidente do TSE falou sobre as metas da gestão e destacou o papel dos TREs nas próximas eleições. O ministro afirmou que a Lei da Ficha Limpa deverá ser valorizada para que os futuros gestores da Nação possam ser respaldados nas urnas, sem qualquer mácula.

A desembargadora destacou a atuação da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará na formação política dos jovens eleitores: “O TRE do Ceará vem cumprindo seu papel, levando informações importantes e estimulando o alistamento de estudantes de escolas públicas e também de escolas da rede privada”.

Sobre a segurança do pleito, a desembargadora afirmou: “Já tivemos reunião da Comissão de Segurança do TRE e com a Superintendência da Polícia Federal, que sempre manifesta boa vontade em nos ajudar no período da propaganda eleitoral e também no dia do pleito”.

E finalizou: “Ficamos felizes com a chegada de Vossa Excelência, sem esquecer também de ressaltar o trabalho da gestão anterior. O ministro Gilmar Mendes foi sensível ao Estado do Ceará, quando do rezoneamento, permitiu que fizéssemos o remanejamento de quatro zonas do interior para a capital. Era uma reivindicação antiga; ele autorizou e nós já instalamos essas 4 zonas eleitorais”.

Nova gestão do TSE

O ministro Luiz Fux foi empossado nesta terça-feira, 6/2, e será o presidente do TSE até 15 de agosto deste ano, quando terminará seu segundo biênio como ministro efetivo do Tribunal. Na mesma sessão, a ministra Rosa Weber foi empossada como vice-presidente. Com a saída do ministro, em agosto, a ministra Rosa Weber assumirá a Presidência do TSE e estará à frente da Corte Eleitoral durante a realização das eleições deste ano.

O ministro Luiz Fux é integrante efetivo da Corte desde 14 de agosto de 2014, sendo reconduzido ao cargo dois anos depois. Tomou posse como vice-presidente do TSE em 12 de maio de 2016. Atuou como ministro substituto do Tribunal de maio de 2011 até ser empossado como ministro titular. Fux tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 3 de março de 2011.

Com informações Assessoria de Comunicação TRE