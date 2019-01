Ministro Moro autoriza Força Nacional para o Ceará

Posted on

O secretário Nacional de Segurança Pública, general Theophilo, disse que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para o Ceará em meio a onda de ataques criminosos na Capital e na Região Metropolitana.

Theophilo afirmou que o Ministério está aguardando a formalização do pedido feito pelo governador Camilo Santana (PT).

O ministro (Moro) me ligou agora dizendo que tinha falado com o governador e o que eu tenho de concreto é que ele ofereceu ao secretário André Costa a Força Nacional de Segurança. Agora, o ministro da Justiça vai avaliar o pedido junto com o Gabinete de Segurança Institucional e vai ver se aprova ou não. Aprovado, a gente envia o pessoal”.

Theophilo destacou que o Governo Federal vai apoiar “com todos os recursos, inclusive intermediar, se for o caso do governador, pedir uma intervenção ou operação de garantia da Lei”. Porém, ele descartou que o governador tenha pedido intervenção federal no Ceará.

Depende da análise, o governador tem que avaliar qual o motivo da represália, tem que trabalhar com inteligência e tecnologia. A Força Nacional é suficiente”

Com informações Diário do Nordeste