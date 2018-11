Ministro recomenda tranquilidade na prova do Enem

O ministro da Educação, Rossieli Soares, recomenda que os estudantes tenham muita tranquilidade na segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcada para este domingo (11), em todo o país. “Os estudantes devem ter muita tranquilidade, dormir bem, chegar cedo, ir confiantes para a prova, que vai dar tudo certo”, disse o ministro.

Os estudantes inscritos farão neste fim de semana as provas de ciências da natureza e matemática. Para isso, terão cinco horas. O tempo de aplicação dos testes aumentou em relação ao ano passado, quando os alunos tiveram 4h30 para resolver as questões. “[A extensão do tempo] foi pedida por conta da prova, o que foi atendido este ano. Pela primeira vez teremos 30 minutos a mais.”, disse Rossieli.

Ele reforçou as recomendações feitas aos estudantes no primeiro dia de aplicação do exame, domingo passado (4), que levem caneta esferográfica de tinta preta e tubo transparente e que cheguem ao local de prova, que o mesmo, com antecedência. “Chegar cedo é muito importante, para não virar meme [piada na internet]”, brinca o ministro.

Os estudantes devem levar ainda obrigatoriamente um documento com foto. Não serão aceitas carteiras de identidade digitais porque o uso de aparelhos eletrônicos é proibido no exame. A lista dos documentos aceitos está disponível no portal do Enem.

No último domingo, 4,1 milhões de estudantes fizeram o exame, registrando-se o menor percentual de faltosos desde 2009 – 24,9% do total de 5,5 milhões de inscritos. Foram aplicadas provas de linguagem, ciências humanas e redação.

Em dois locais, a prova foi suspensa por falta de energia elétrica: Porto Nacional, no Tocantins, e Franca, em Sâo Paulo. De acordo com o ministro, os estudantes inscritos nas duas cidades deverão participar do segundo dia de aplicação de provas e repor o primeiro dia em dezembro.

Para Rossieli, a aplicação das provas no primeiro dia do Enem “foi sucesso. A parte de logística, vamos repetir, sempre cuidando muito de segurança”. Neste ano, os locais de aplicação do Enem contam com cinco vezes mais detectores de metal. Todos os banheiros passaram a contar com detectores. O exame é monitorado, pela primeira vez, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, além dos centros integrados de comando e controle regionais, distribuídos pelas unidades da Federação.

Com informações Noticias ao Minuto