Ministros de Bolsonaro visitam pela primeira vez o Ceará nesta sexta

Posted on

Dois ministros do Governo Bolsonaro visitam o Ceará pela primeira vez, nesta sexta-feira (15). A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, vai fazer visitas técnicas nos municípios de São Benedito e Tianguá. Já em Fortaleza, o ministro de Desenvolvimento Reginal, Gustavo Canuto, vem para tratar da Transposição das Águas do Rio São Francisco com o governador Camilo Santana (PT).

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Silva, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!