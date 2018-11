Missão Velha recebe 26ª edição da Campanha Ceará sem Drogas nesta quinta

O município de Missão Velha, localizado a 535 km de Fortaleza, receberá nesta quinta-feira (29), a 26ª edição da Campanha Ceará sem Drogas, na Quadra Poliesportiva Rogério Bráz (Canquim), Avenida José Sobreira da Cruz s/n, Centro.

O presidente da Assembléia Legislativa do Ceará e idealizador da campanha, Zezinho Albuquerque, destaca a importância da ação que alcançou cerca de 60 mil jovens, desde seu início em 2014. “Contamos com presença do ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira, e comentarista Walter Casagrande, para relatar os problemas enfrentados por ele por conta do uso de entorpecentes”, conta.

Zezinho afirma que é a curiosidade que faz com que muitos jovens adentrem no mundo das drogas, e que “a partir do momento que eles escutam o relato de um ídolo nacional, e entendem como se tornou a vida dele após esta escolha, eles vão pensar muito antes de ter a mesma atitude”.

A campanha já promoveu atividades em Fortaleza, Sobral, Acaraú, Crateús, Crato, Limoeiro do Norte, Viçosa do Ceará, Nova Russas, Aquiraz, Campos Sales, Horizonte, Aracati, Cruz, Ocara, Russas, Brejo Santo, Várzea Alegre, Boa Viagem, Itatira, Morada Nova, Itapajé, Tauá e Massapê.

Com informações Ascom ALCE