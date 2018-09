Momento solene marca luta em prol da pessoa com deficiência

A Coordenação de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou nesta sexta-feira (28) momento solene pela passagem das datas de atenção à inclusão das pessoas com deficiência. Alunos, professores, pais e técnicos da pasta participaram do evento.

O momento de reflexão completa outras ações da SME. Segundo a professora Rogéria Nadja do Nascimento Terto, a Coordenação enviou à rede pública “um projeto educacional com ações e atividades com o objetivo de despertar a comunidade escolar para promover momentos de sensibilização, escuta e conversas sobre igualdade e equidade na escola.”

O projeto destinou-se também a valorizar as potencialidades dos estudantes que necessitam de assistência especial no processo de aprendizagem e a fortalecer a parceria entre escola e família. “É importante, além do cuidado escolar, orientar também os grupos familiares a cuidar e educar seus filhos com limite e carinho”. Dessa forma, acrescenta Rogéria, a “SME cumpre o desafio de contribuir significativamente para uma sociedade mais inclusiva.”

Com informação da A.I