Monitoramento mostra que, na bancada do CE, Jaziel e Freire são a favor da PEC da Previdência; Domingos e Pessoa dão apoio parcial

Um monitoramento sobre a tendência de votos dos deputados federais no projeto da reforma previdenciária aponta que, entre os representantes do Ceará na Câmara dos Deputados, apenas dois – Jaziel Pereira (PR) e Heitor Freire (PSL), apoiam a PEC que institui as mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem.

Outros dois – Roberto Pessoa (PSDB) e Domingos Neto (PSD), manifestam, de acordo com esse levantamento, apoio parcial ao projeto da reforma da Previdência Social. As demais aparecem como voto indefinido. O monitoramento, publicado pelo Jornal Valor Econômico, aponta que, entre os 513 deputados federais, 413 parlamentares são avaliados nos perfis indefinidos (219), contra (142), a favor (95) e com apoio parcial (57).

O monitoramento diário é feito pela empresa Atlas Político que faz acompanha a tendência de votos da PEC da Previdência Social. O Governo precisa de 308 votos para aprovar, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a reforma previdenciária.

Segundo a empresa Atlas Políticos, os 513 deputados federais foram contatados pelo Atlas Político por e-mail, telefone e presencialmente. Os que não responderam foram classificados como indefinidos, exceto nas seguintes hipóteses: 1) Deputados de bancadas partidárias com posicionamentos públicos unânimes foram classificados de acordo com o consenso do partido até este momento; 2) Deputados que se manifestaram publicamente em relação a reforma no noticiário ou nas redes sociais foram classificados de acordo com este posicionamento, e 3) O Atlas

Político, segundo a reportagem do Valor Econômico, também coleta posicionamentos informados por iniciativa dos próprios parlamentares pelo e-mail info@atlaspolitico.com.br

Veja quadro com tendência de votos entre deputados federais no cenário de debates sobre a reforma previdenciária.