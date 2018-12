Moobi, aplicativo de mobilidade urbana, chega à Fortaleza

Posted on

Fortaleza já conta com a Moobi, plataforma de mobilidade urbana 100% brasileira, garantindo valores mais baratos na corrida, com serviços de carro comum, executivo, mototaxi, motofrete, espaço para pets e bebês.

Atuando também em cidades como Balneário Camboriú, Recife, Belo Horizonte, Goiânia e Belém, o aplicativo já possui mais de 300 mil usuários e 80 mil motoristas cadastrados em todo o Brasil. Em Fortaleza, são 50 mil usuários e 1.500 motoristas cadastrados.



Para os profissionais, o grande diferencial é o plano de negócio da empresa, o mais rentável do mercado.

Cobramos 15% sobre o valor total da corrida, até o máximo de R$300,00. Isso significa que ao atingir R$2.000,0 de ganhos nossa base de faturamento bruto médio por parceiro, o motorista não paga mais nada para a Moobi. Caso não atinja esse montante, continua pagando apenas 15% do valor que for obtido em suas corridas”, comenta Gervasio Morgado, CEO da Moobi.

Além dessa vantagem, os motoristas cadastrados também têm acesso ao cloudcash (Moobônus), que funciona da seguinte forma: a partir de uma meta estipulada, os profissionais que conseguirem alcança-la, ganharão, juntos, o “Pote”, que nada mais é que uma premiação em dinheiro arrecadada a partir de corridas realizadas em cartão, o que significa 2% de todas as corridas do aplicativo durante o mês.

Um pote de 2% também é disponibilizado a passageiros e outro de 1% para parceiros comerciais. Já para os usuários, o aplicativo garante as melhores tarifas. 80% do dia, a Moobi está com valores mais em conta que a concorrência. Além disso, ela disponibiliza inúmeras categorias de serviços aos usuários e motoristas