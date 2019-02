Moradores de Itatira fecham a CE-366 reivindicando reformas na estrada

Moradores de Itatira fecham a CE-366 que dar ao acesso o município de Itatira, no Sertão Central do Ceará, na manhã desta sexta-feira (22). Ele reivindicam reformas nas rodovia que está repleta de buracos. A manifestação acontece próximo a ponte do São Joaquim, na entrada do distrito de Lagoa do Mato.

A CE-366 é a principal linha de acesso ao município de Itatira. Segundo os organizadores do protesto, que corre até o momento de forma pacifica, apenas serviços de emergências podem passar pelo local como ambulâncias, viaturas da policia e do corpo de bombeiros. Ônibus que seguiram para Canindé e Fortaleza ficaram parados no bloqueio. Carros particulares também estão sendo impedidos de passar pela via

O moradores pedem a reforma da estrada que está repleta de buracos. “Estamos fazendo esse protesto porque não aguentamos mais ver nossos carros e motos sendo destruídas, tanto com pneus furados como problemas mecânicos, por conta do atraso nessa obra”, disse Icassi Gonçalves, um dos moradores presentes no protesto.