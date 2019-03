Moradores de Palmácia recebem nova estrutura de esporte e lazer

Logo cedo da manhã, a meninada corre pelas ruas no bom clima serrano, ansiosa para aproveitar a nova opção de esporte e lazer em Palmácia, no Maciço de Baturité. Nesta sexta-feira (1), o Governo do Ceará inaugurou a areninha no município. Com gramado sintético e estrutura própria para realização de atividades físicas, o equipamento vem para ampliar as alternativas de programação para famílias, jovens e idosas que vivem na região.

O governador Camilo Santana realizou o corte da fita à frente do campinho de futebol, comemorando com moradores da localidade a conclusão e entrega da obra. O chefe do Executivo enfatizou que a areninha faz parte de uma política de levar esporte e lazer, com estrutura e forte vínculo com os projetos sociais que ajudam a comunidade.

“Ela pode ser usada por todos. A ideia aqui é ter uma programação permanente com escolinha de futebol, a secretaria (do Esporte) vai doar material esportivo, vamos colocar coordenadores aqui para ajudar no município. Além de a gente despertar o Esporte, onde podem sair talentos no futebol, também temos na Areninha uma forma de prevenção. Ao invés de estar no meio da rua sem fazer nada, vem para cá fazer esporte. Tem toda a estrutura para a meninada se divertir”, afirmou.

O governador aproveitou a inauguração para também bater uma bolinha. Camilo deu o pontapé inicial na partida inaugural de abertura do espaço público. Durante um tempo de jogo em que esteve em campo, deixou sua marca com um gol feito.

Também participaram do evento o prefeito de Palmácia, Davi Matos, o assessor-especial de Relações Institucionais, Nelson Martins, o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, o deputado federal Odorico Monteiro, o deputado estadual Leonardo Araújo, a coordenadora do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares), Fátima Lourenço, além de lideranças políticas e autoridades da região.

O prefeito Davi Matos aproveitou a cerimônia para agradecer a parceria que o Governo do Ceará tem firmado com a região do Maciço de Baturité, garantindo sempre ações que beneficiam a vida do povo cearense. “É uma enorme alegria receber esta areninha, fruto de esforço pactuado com o governador e mais uma prova do compromisso do Poder Estadual com os cidadãos de Palmácia.”

Lazer de qualidade

Diz Antonio Amadeus, 14, que é um ótimo zagueiro. “Ele fecha a defesa do time e ainda arranca na velocidade para fazer uns golzinhos”, elogia um dos amigos que estavam próximos do rapaz. Mas para ele, jogando bem ou não no futebol, é motivo de muito orgulho contar com estrutura de primeira linha na hora de aprimorar-se na prática esportiva.

“Ter uma grama sintética dessas, com lugar para se trocar e todo o material de qualidade para a gente usar, isso é muito massa. No começo era difícil até acreditar que seria tão bom um equipamento público e livre pra usarmos a vontade”, vibrou Antonio enquanto se preparava para vestir o colete e se aquecer, de olho no verde da grama.

As areninhas

A areninha de Palmácia é um equipamento com área de 1.200m², e conta com alambrados, campo de gramado sintético, iluminação, vestiários, e urbanização. O terreno foi cedido pela prefeitura e a obra contou com investimento de R$ 262.383,69.

Nas mesmas dimensões da areninha de Palmácia, já foram inaugurados outros cinco equipamentos: em Fortaleza, Mulungu, Baturité, Nova Russas e Independência. Na tarde desta sexta-feira, será a vez da areninha de Hidrolândia. Ela será inaugurada às 16h, pelo assessor-especial de Relações Institucionais, Nelson Martins. Ao todo, cerca de 200 campos serão construídos em todo o estado.

