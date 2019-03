Moradores de Umirim têm mais esporte e lazer com a nova Areninha

Governador Camilo Santana participa de partida inaugural da Areninha de Umirim. Na foto, um momento da partida em que o governador tenta chute ao gol cercado por jogadores do time adversário

Além da areninha, o governador Camilo Santana anunciou as obras da estrada que liga o município ao distrito de São Joaquim, reivindicação antiga da comunidade

Nem a leve chuva afastou a população que estava animada com a inauguração da Areninha de Umirim, na Região do Vale do Curu, que aconteceu nesta quarta-feira (20). Lua cheia no céu e a Igreja de Nossa Senhora da Natividade, padroeira do município, abençoando o novo equipamento de esporte e lazer. Com este cenário, o governador Camilo Santana fez a entrega da areninha ao prefeito de Umirim, Felipe Uchoa, ao lado do secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, e do assessor de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, além de outras autoridades da região.

Camilo agradeceu a acolhida do povo e destacou a importância da Areninha para oferecer oportunidades para a juventude do entorno. “Estamos levando areninhas para todos os municípios, é uma política de estado que todos os municípios cearenses terão pelo menos uma areninha e com isso vamos oferecer oportunidade de esporte e lazer para os jovens, não só de Umirim, mas de todo o Ceará. Com as areninhas eles vão ficar longe das drogas da violência e de outros perigos”, destacou o governador.

Ao todo, está prevista a construção de 226 areninhas no estado. A de Umirim tem 1.200 m² de área e conta com alambrados, campo society de gramado sintético, iluminação, vestiários e urbanização. O terreno foi cedido pela prefeitura e teve um investimento de R$ 254.727,32. Está localizada no Centro da Cidade. A Prefeitura vai fazer a urbanização da área do entorno.

O prefeito Felipe Uchoa agradeceu o benefício. “Aqui nós vamos ter jogos de futebol para crianças, jovens, adultos e para a melhor idade, aproveito e agradeço ao nosso governador por esse e por outros benefícios, somos um município pobre, mas que fazemos a nossa parte e com isso, conseguimos viabilizar importantes parcerias com o Governo do Ceará”, disse o gestor.

Futebol na quarta a noite

Para o povo de Umirim, a quarta à noite foi dia de acompanhar um bom futebol e ao vivo. A população viu de perto o jogo de inauguração da areninha, em que dos times era liderado pelo governador, que teve o prefeito Felipe Uchoa como companheiro de ataque.

Quem acompanhou a partida e vai usar muito a areninha é a estudante Maria Luciane Gomes, atleta de futebol, do time do município. “Temos um lugar para treinar, para jogar com os amigos e para nos divertir. Estamos muito felizes com esta areninha”.

Já o estudante e atleta Daniel Araújo, de 13 anos, disse que o espaço vai aumentar a emoção nas disputas entre as equipes de Umirim e das cidades vizinhas. “Agora vamos treinar e receber visitantes para jogar futebol e participar de torneios intermunicipais, vamos aproveitar bastante”.

Estrada

Governador anuncia outros benefícios para população de Umirim, no palco do evento, diante da placa que registra a inauguração da Areninha, acompanhado da população e autoridades locais

Na ocasião, o governador Camilo Santana anunciou também novos benefícios para o município, entre eles a estrada que liga a sede ao distrito de São Joaquim, cujas obras já estão em andamento. A nova via é uma reivindicação antiga da comunidade e agora está se concretizando.

