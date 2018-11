Moro chega ao RJ para ver Bolsonaro e cita agenda anticorrupção

O juiz Sergio Moro desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 7h30 desta quinta-feira (1°). O magistrado veio de Curitiba sem seguranças para conversar com Jair Bolsonaro (PSL) que, após ser eleito presidente da República, manifestou desejo de que Moro seja ministro da Justiça ou, quando houver vaga, seja indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).