Moro deve apresentar PL Anticrime amanhã (4)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, apresentará, nesta segunda (4), o novo Projeto de Lei Anticrime. De acordo com a pasta, serão apresentadas propostas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos.

A reunião conta com a presenta de governadores e secretários de segurança dos estados.

O texto com as propostas deve ser enviado ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares nos próximos dias e faz parte das metas prioritárias dos cem dias de trabalho do governo federal.

O anúncio veio pelas redes sociais do ministério, onde Moro dá mais detalhes do que espera com a PL e fala que o crime organizado e a corrupção tem, segundo ele, uma relação de retroalimentação.

“O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento, boa parte dos homicídios são relacionados, por exemplo, à disputa do tráfico de drogas, ou dívidas de drogas, e pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas.”

Segundo o ministro, o conjunto de ações é um “projeto simples, com medidas bastante objetivas, bem fáceis de serem explicadas ponto a ponto, para poder enfrentar esses três problemas“. As medidas precisam, ainda, da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.