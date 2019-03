Moro vai hoje à CCJ detalhar pacote anticrime

Posted on

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontra nesta quarta-feira (27), a partir das 10hrs, com parlamentares da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Moro explicará aos senadores as diretrizes e prioridades de sua gestão na pasta da Justiça.

O pacote anticrime apresentado pelo ministro ao Congresso em fevereiro estará entre as pautas. São três projetos que modificam 14 leis, entre elas o Código Penal e o Código de Processo Penal em assuntos como regras de legítima defesa e prisão após condenação em segunda instância.

O pacote anticrime não encontra facilidades para ser aprovado. Os deputados e senadores lidam, no momento, com a aprovação da reforma da Previdência, o que dificulta o debate sobre o pacote de Moro. Em declarações anteriores, Moro disse acreditar ser possível aprovar ambas as matérias.