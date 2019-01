Morre aos 67 anos o cantor sertanejo Marciano, da dupla com Milionário

Posted on

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 18, aos 67 anos, o cantor Marciano, da antiga dupla João Mineiro e Marciano.

Segundo a assessoria do cantor, ele estava em casa, com a família, quando sofreu um infarto e não resistiu.

Na década de 1980, Marciano fez sucesso ao lado do companheiro de palco João Mineiro, que faleceu em 2012.

Marciano, atualmente, fazia dupla com o cantor Milionário. Eles estavam em férias, por haviam terminado uma turnê, em novembro de 2018.

A primeira apresentação do ano, seria em Franca, no Interior Paulista, na próxima segunda-feira (21).

Com 40 anos de carreira, Marciano lançaria álbum comemorativo

A assessoria do cantor disse que ele será sepultado no município de São Caetano do Sul, na Região Metropolitana de São Paulo, sem horário e local definidos.