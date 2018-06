Morre Chico Albuquerque, ex-prefeito de Massapé e pai de presidente da Assembleia Legislativa

Morreu na noite dessa sexta-feira, 29, Chico Albuquerque, pai do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Albuquerque (PDT). Ex-vereador e ex-prefeito de Massapê, Chico exerceu também mandato de deputado estadual e morreu aos 87 anos. O ex-vereador sofria de Mal de Alzheimer.

Na última semana, o estado de saúde de Chico se agravou, o que levou o ex-vereador a óbito na noite dessa sexta. O cortejo e sepultamento marcados para às 12 horas, no Parque da Paz, em Fortaleza, foram antecedidos de missa na funerária Ethernus. Durante a manhã, o governador do Estado, Camilo Santana (PT), e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), passaram pelo local para prestar solidariedade ao presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, e a seus familiares.