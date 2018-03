Morre em Fortaleza o jornalista Landry Pedrosa

Compartilhar no Facebook

Morreu na tarde desta terça-feira (6), o jornalista Landry Pedrosa (73), vítima de leucemia. O jornalista estava internado no Instituto do Câncer do Ceará.

O velório, de acordo com familiares, deve ocorrer a partir das 21 horas, na Ethernus, enquanto o sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, no Cemitério Parque da Paz.

Landry tinha mais de 40 anos de profissão e foi repórter policial do O POVO. Conhecido como “elétrico” pelos colegas, sua inquietação denotava o amor que tinha pela profissão de jornalista. Sua maior alegria era levar a notícia sem rodeios para os leitores.