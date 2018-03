Mortes no trânsito caem em Fortaleza e chegam ao menor número desde 2001

Fortaleza apresentou redução das taxas de mortalidade no trânsito pelo terceiro ano seguido em 2017 e teve o menor número de vítimas desde 2011. Foram 256 mortes no ano passado, de acordo com informações divulgadas nessa quarta-feira (14) pela Prefeitura de Fortaleza. Com relação a 2016, houve redução de 9%.

De acordo com o estudo, homens inclusos na faixa etária entre 30 e 59 anos lideram as estatísticas. Metade (50%) das vítimas fatais são motociclistas e passageiros de motocicletas, seguidos por pedestres (37,5%), ciclistas (7,4%) e ocupantes de automóveis (5,07%).

Com relação aos pedestres, dentre as 96 vítimas de atropelamento que morreram no ano passado, 47 eram idosos com mais de 60 anos. “Os números mostram que as ações de fiscalização, comunicação, educação e desenho urbano orientadas por dados e implementadas nos últimos anos vêm gerando resultado positivo”, avalia o secretário de Conservação e Serviços Públicos, João Pupo.