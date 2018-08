Moses entra no Cariri e revela articulação de Eunício em sua reeleição

O deputado federal Moses Rodrigues se mostrou que a lealdade pode ser recompensada: a permanência no MDB na luta pela reeleição à Câmara Federal o garantiu, pelas mãos do senador Eunício Oliveira, importantes colégios eleitorais no Interior do Estado, especialmente, na Região do Cariri. Faixas com palavras de apoio à Moses estavam na Convenção do MDB e mostravam o apoio de lideranças políticas de Potengi, Campo Sales, Crato e Santana do Cariri.

Com princípios eleitorais na Região Norte, Moses foi eleito deputado federal em 2014, estava filiado ao PPS e, em 2015, se filiou ao então PMDB pelas mãos de Eunício Oliveira. Enquanto o PMDB perdia Danilo Forte, Vítor Valim e Aníbal Ferreira Gomes, Moses se manteve firme na sigla e, hoje, está tendo a lealdade recompensada.

*Mais informações em instante.