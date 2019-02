Motociclista morre na CE 187, entre Ibiapina e Ubajara, após colisão com carro

Um acidente ocorrido por volta de 13h30 desta sexta-feira (6) na Rodovia CE 187, entre Ubajara e Ibiapina, acabou com a morte do condutor da motocicleta. Segundo policiais que estiveram no local, um carro Hyundai de placas NVT 8888 de Fortaleza colidiu de forma violenta com a Motocicleta Placas OCN 9427, que era conduzida por um homem de nome Cleano, de 33 anos.

A frente do veículo ficou bastante danificada, o motorista do carro não teria sofrido ferimentos, pois o airb do veiculo funcionou. Ele evadiu-se no local. Até o final da tarde desta quarta-feira o Rabecão do IML não havia chegado ao local para recolher o corpo do rapaz.

Com informações de Carlos Alberto