Motoristas e cobradores paralisam terminal de ônibus em Fortaleza

O terminal de ônibus do Papicu, em Fortaleza, foi fechado por motoristas e cobradores do transporte público na manhã desta terça-feira (6). A categoria protesta contra a instalação de um serviço que descarta a presença do cobrador nas linhas da Capital e Região Metropolitana. Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), o protesto tem objetivo de impedir a instalação de um serviço que descarta a presença do cobrador nas linhas da capital e Região Metropolitana.