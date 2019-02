Mourão diz que Supremo saberá tomar decisões que o país precisa

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira, 1º, que o Supremo Tribunal Federal (STF) saberá tomar as decisões que o país precisa. Mourão participou nesta manhã da sessão de abertura dos trabalhos na Corte.

O vice-presidente defendeu reformas estruturantes para acelerar o desenvolvimento econômico. Segundo Mourão, as reformas que serão propostas pelo governo são importantes para o Brasil e deverão ser questionadas no Judiciário. “Reconforta-nos saber que esta mais alta Corte, com saber e sensibilidade, tomará as decisões que o nosso país precisa”, disse.



De acordo com Mourão, as reformas pretendem diminuir a informalidade dos trabalhadores e garantir acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança.

Sem profundas mudanças no modelo de desenvolvimento econômico, que permita crescimento sustentável, sem educação de qualidade para que os nossos jovens estejam prontos a enfrentar os desafios do século 21, ocorrerá que a sociedade e, em particular, a parcela mais necessitada de serviços básicos, continuará sendo empurrada para a informalidade e cada dia mais distante daqueles serviços essenciais e que são responsabilidade do Estado: saúde, educação e segurança.

Durante a cerimônia, segundo a Agência Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, também fez um discurso a favor das reformas e defendeu um pacto entre os Três Poderes para aprovação das reformas da Previdência, fiscal e tributária.

Mourão representou o presidente Jair Bolsonaro na cerimônia. O presidente se recupera da cirurgia que reconstruiu o trânsito intestinal, após receber uma facada durante a campanha eleitoral.