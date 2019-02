Mourão parabeniza Onyx pela articulação na eleição do Senado

O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a eleição do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) para a presidência do Senado “foi um excelente trabalho” do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ao chegar ao gabinete da Vice-Presidência, nesta segunda-feira ,4, Mourão comentou que Onyx está de parabéns pela articulação com o Congresso.

Alcolumbre foi eleito no último sábado, 2, para um mandato de dois anos. O seu principal concorrente na disputa pelo cargo, senador Renan Calheiros (MDB-AL), renunciou à candidatura.

Na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi reeleito presidente. Com isso, o Democratas passa a comandar as duas casas. Mourão classificou os dois resultados como “muitos bons”.