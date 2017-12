Estradas devem ter tráfego intenso até o fim do feriado de réveillon

As estradas federais e estaduais que cortam os municípios do Ceará registraram na manhã deste sábado, 30, um intenso movimento de trânsito no sentido capital e interior. Os motoristas que passam pelas Brs que cruzam os municípios do Ceará, precisam ter um cuidado redobrado.

Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alexsandro Batista, a fiscalização está sendo feita em vários trechos das rodovias federais. As multas podem chegar no caso de ultrapassagem indevida em faixa contínua de até R$ 1.500 e sete pontos na carteira nacional de habilitação (CNH). Dessa forma, o único espaço concedido pela legislação de transito nacional que permite a ultrapassagem é o espaço que apresenta as linhas demarcadas pelas faixas tracejadas