MP discute acessibilidade e inclusão no Centro Cultural Dragão do Mar

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), representado pela 18ª Promotoria de Justiça Cível, e o Instituto Dragão do Mar promovem na quarta-feira (31/10) uma audiência pública para debater com a sociedade civil sobre acessibilidade e inclusão no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A audiência acontece a partir de 9 horas na sala de cinema 1 do Centro Cultural.

De acordo com o promotor de Justiça Eneas Romero, em setembro foram realizados três encontros sobre a melhoria da acessibilidade dos equipamentos culturais do estado. O primeiro teve a participação da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), do Theatro José de Alencar e do Cineteatro São Luiz com o intuito de adotar medidas de adequação dos espaços físicos e dos espetáculos para assegurar a acessibilidade aos cidadãos, a exemplo de comunicação em libras e audiodescrição, além de promover a elaboração de cartilhas, realização de eventos, reserva de assentos e programação específica.

O segundo ocorreu no Theatro José de Alencar e tratou da acessibilidade arquitetônica do local. E o terceiro foi uma reunião preliminar com o Instituto Dragão do Mar com o objetivo de compreender as medidas tomadas para garantir a acessibilidade do conteúdo da programação cultural e dos espaços físicos do equipamento.

SERVIÇO

O quê: Audiência pública sobre acessibilidade e inclusão no Dragão do Mar

Quando: 31 de outubro de 2018 (quarta-feira), a partir das 9 horas

Onde: Sala de cinema 1 do Centro Cultural Dragão do Mar

COM MPCE