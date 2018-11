MPCE comemora aniversário do Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral

Os cinco anos do Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral será comemorado no dia 19 com uma solenidade de entrega da certificação dos mediadores formados pela Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária (PRONUMEC), às 18 h, no Centro de Ciências da Saúde (CCS), na avenida Comandante Mauro Célio Rocha Pontes, 186 – Bairro Derby – Sobral. Na ocasião, haverá a apresentação da palestra “A mediação como forma de transformação social”, ministrada pela professora doutora em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense (PPGSD/UFF), mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará (PPGS/UECE) e advogada, Ana Karine Pessoa Cavalcante Miranda.

O encontro oferta 180 vagas destinadas a membros, servidores, colaboradores e estagiários do Ministério Público, profissionais e acadêmicos e a participação é efetivada mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível. O evento é promovido pela coordenação do Programa Núcleos de Mediação Comunitária (PRONUMEC), em parceria com o Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral e com a Escola Superior do Ministério Público do Ceará (ESMP) e objetiva transmitir conceitos teóricos e estimular o debate sobre mediação, em especial mediação comunitária.

Além disso, pretende mostrar uma forma diferente de resolução de conflitos, incentivando uma cultura de diálogo e de paz nas comunidades, o que facilita a consolidação de práticas democráticas que fortalecem relações, sempre baseadas no respeito e no empoderamento comunitário. Para tanto, a mediação não é apenas apresentada como um método ou procedimento; mas, sim, como uma oportunidade das pessoas resgatarem a sua cidadania, autoestima e respeito, como qualquer cidadão participante de um processo democrático. A solenidade tem o apoio e patrocínio da Prefeitura Municipal de Sobral, da OAB Subsecção Sobral, da Universidade Vale do Acaraú e da Faculdade Alencarina de Sobral.

Com informação do MPCE