MPCE convoca estudantes aprovados em seleção de estágio para assumirem na Capital

O Núcleo Gestor de Estágio (Nuge) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) convoca mais cem estudantes para assumirem as vagas de estágio na Capital. A lista foi divulgada no edital publicado nesta terça-feira. Os candidatos aprovados devem se apresentar nos dias determinados no edital, munidos da documentação exigida, na sede da Procuradoria Geral de Justiça (Rua Assunção, nº 1.100 – Bairro José Bonifácio – Fortaleza), das 9h às 12h. As apresentações ocorrerão nos dias 09, 10 e 13 de agosto. Os retardatários ainda terão a possibilidade de comparecerem no dia 14.

Os candidatos habilitados devem apresentar histórico escolar, comprovante de endereço, declaração de disponibilidade de horário e opção de turno (será entregue no Nuge), declaração de inexistência de antecedentes criminais, RG, CPF ou CNH, certidão de quitação eleitoral e militar e atestado de sanidade física e mental.

Os estudantes habilitados para a Capital que não tenham interesse em assumir a vaga no momento em que forem convocados poderão requerer, uma única vez, ao Núcleo Gestor de Estágio, reposicionamento para o final da lista de aprovados, devendo o requerimento ser protocolado diretamente na Procuradoria Geral de Justiça ou encaminhado, via SEDEX, à Procuradoria Geral de Justiça (Núcleo Gestor de Estágio) – Rua Assunção, nº 1.100 – Bairro José Bonifácio – CEP 60.050-011 – Fortaleza – Ceará, em até três dias após a publicação oficial da convocação, considerando, para este efeito, a data do protocolo ou da postagem.