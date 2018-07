MPCE e Cotar deflagram operação Strike em Boa Viagem contra tráfico de drogas

Na manhã desta sexta-feira (13/07), o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o Comando Tático Rural (Cotar) deflagraram a Operação Strike que cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e cinco autorizações para ingresso domiciliar na cidade de Boa Viagem. Através do relatório de difusão de inteligência, foram identificados vários pontos de drogas na cidade, em sua maioria, nos bairros de Fátima e na Vila Holanda.

Durante a operação, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, diversos celulares, cadernos de anotações, balanças de precisão, munições, animais silvestres, drogas, dentre outros itens. A logística da Operação Strike contou com a participação de seis viaturas do Cotar, duas viaturas da Ronda Ostensivas com Cães (Roca), além do contingente da Companhia Militar de Boa Viagem. Ao todo, cerca de 50 policiais militares participaram da operação.

O MPCE ressalta que, além das investigações e do trabalho conjunto com o núcleo de inteligência do Cotar, a participação da população por meio de denúncias contribuiu para que as prisões fossem realizadas. “A população de Boa Viagem tem sido uma grande parceira do nosso trabalho, pois contribuem muito para o sucesso das operações. Neste caso, recebemos denúncias informando a localização de alguns suspeitos”, disse o promotor de Justiça Alan Moitinho.

O nome da operação está relacionado com o jogo de boliche e significa a derrubada de todos os pinos e, comparativamente, aplica-se à prisão de todos os integrantes do tráfico de drogas.

COM MPCE