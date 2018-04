MPCE e Polícias Civil e Militar adotam novo esquema de segurança no próximo Clássico-Rei

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), promoveu reunião nesta terça-feira (03), às 11h, na sede do Núcleo, para preparar o esquema de segurança para os jogos de ida e volta da final do campeonato cearense de futebol de 2018.

Ficou decidido que, durante os próximos jogos entre os times do Fortaleza e Ceará – nesta quarta-feira (04) às 21h45, e no domingo (08/04) às 16h – será divulgado aos torcedores, por meio do sistema de som da Arena, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio e proibição da presença de qualquer veículo dentro do estacionamento usando som no estacionamento do Castelão. Caso algum cidadão entre na Praça Desportiva com bebida alcoólica, ele será retirado do espaço; e quem utilizar som automotivo no estacionamento, poderá sofrer multa e ter o veículo apreendido. Para fiscalizar estes itens e garantir a segurança dos torcedores, o policiamento no entorno será reforçado.

A Agefis realizará o cadastro dos ambulantes para que ocupem adequadamente o espaço, evitando o uso dos canteiros da via pública e os riscos de atropelamentos, garantindo, assim, a segurança dos torcedores.

Além dos promotores de Justiça Edvando França, coordenador do NUDTOR, André Barreira, André Araújo, Oscar Fioravanti e Aurélio da Silva, estiveram presentes o diretor da Arena Castelão Eduardo Santos; o coordenador de Operações do estádio Thiago Vale; os delegados de Polícia Civil Lúcio Pontes e Alexandre Saunders; o major da PMCE Carlos Augusto Teixeira; e o articulador da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Antonio Ricardo.