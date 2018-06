MPCE lembra direitos do consumidor no período da Copa do Mundo

Em clima de Copa do Mundo, o DECON divulgou uma série de dicas para os consumidores no período do evento. Em caso de infrações, o consumidor deve procurar o apoio do DECON (0800-275-8001) pelo site ou ainda o Posto Avançado do DECON que ficar nas dependências do Aeroporto Internacional Pinto Martins que funciona 24 horas de forma ininterrupta.

O DECON alerta que o consumidor deve sempre exigir a nota fiscal na hora da compra e em todo estabelecimento comercial, a tabela de preços deve ser exposta de forma visível. No caso de compras fora da loja física, o cliente tem até sete dias para se arrepender. No caso de troca, a obrigação por parte do estabelecimento só ocorre se o produto estiver com algum defeito de fabricação, mas cada empresa pode adotar a sua política. A troca de presentes, por exemplo, é uma cortesia.

O pagamento da taxa de 10% sobre o valor da conta nos restaurantes não é obrigatório. A cobrança do couvert artístico é permitida no caso de música ao vivo ou outra manifestação artística no local, que precisa avisar previa e claramente. E não é permitido cobrar entrada em bares e restaurantes que irão exibir os jogos em Tvs/ telões.