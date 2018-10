MPCE oferece capacitação gratuita para entidades do Terceiro Setor

Com o objetivo de capacitar gestores das organizações da sociedade civil, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio Operacional das Organizações da Sociedade Civil, Cível e do Consumidor (Caoscc), promove a segunda turma da capacitação para entidades do Terceiro Setor. Ela acontecerá no dia 10 de outubro, às 14h30, no auditório da sede dos Centros de Apoio Operacional.

O curso será oferecido de forma gratuita em turmas mensais com três horas aula de duração, sendo abordados os seguintes temas: Constituição, manutenção, adequação dos estatutos à nova legislação; e Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDID): noções introdutórias.

Para participar do curso, é necessário preencher ficha de inscrição disponibilizada no site do MPCE. A ficha deve ser encaminhada por e-mail para caoscc@mpce.mp.br ou entregue pessoalmente no Centro de Apoio. O curso visa à adequação dos estatutos dessas entidades à nova legislação, bem como à orientação quanto ao seu regular funcionamento com adoção de regras de governança.

SERVIÇO

Curso: Capacitação para Entidades do Terceiro Setor

Quando: 10/10 (quarta-feira), às 14:30h

Onde: Av. Antônio Sales, 1740, Dionísio Torres, Fortaleza

Mais Informações: (85) 3265-1641 ou caoscc@mpce.mp.br

Com informações MPCE