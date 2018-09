MPCE participa de caminhada de prevenção ao suicídio neste domingo

Neste domingo (09), representantes do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) participarão de uma caminhada às 16 horas, tendo como ponto de partida o Espigão da Avenida Rui Barbosa, em apoio à Campanha “Desafios da Vida”, em prol da prevenção ao suicídio. A ação é organizada pelo Programa de Apoio à Vida (Pravida), da UFC, e além do MPCE, conta com o apoio de diversas entidades.

Na Campanha “Desafios da Vida”, que acontece no âmbito do projeto Vidas Preservadas, o MPCE divulga, diariamente nas redes sociais, durante o mês de setembro, um desafio que deseja promover a reflexão e valorização da vida, mostrando que detalhes e atitudes fazem toda diferença para superar momentos difíceis.

Os desafios são apresentados no Facebook (www.fb.com/mpce.oficial) e Instagram (@mpce_oficial) e o público pode participar compartilhando e publicando imagens relacionadas aos temas, usando as hashtags #VidasPreservadas, #SetembroAmarelo e #DesafiosdaVida. Saiba mais sobre o projeto em http://vidaspreservadas.mpce.mp.br.

COM MPCE