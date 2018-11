MPCE participa do I Encontro de Apadrinhamento das Crianças e Adolescentes da Casa de Acolhimento de Juazeiro do Norte

A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promoverão, em parceria, no dia 8 de dezembro, o “I Encontro de Apadrinhamento das Crianças e Adolescentes da Casa de Acolhimento de Juazeiro do Norte: Pequenos gestos podem fazer um grande bem”.

O evento acontecerá a partir das 8 horas, no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas, da Faculdade Leão Sampaio (Unileão), em Juazeiro do Norte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local. Confira a programação:

8h-9h: Credenciamento e café da manhã de boas vindas;

9h-10h30: Formação da mesa, apresentação teatral e musical, depoimentos, homenagem e agradecimento aos atuais padrinhos e madrinhas;

10h30-11h30: Esclarecimentos sobre o funcionamento do Programa de Apadrinhamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará;

11h30-12h: Apresentação de vídeo institucional e encerramento.

De acordo com o promotor de Justiça da Infância e Juventude de Juazeiro do Norte, Flávio Corte, o programa de apadrinhamento encontra previsão no art. 19-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o apadrinhamento pode ser afetivo, financeiro ou de prestação de serviço.

Assim, o padrinho é a pessoa, física ou jurídica, que irá oferecer a uma criança e/ou adolescente acolhido a oportunidade de ampliar seu horizonte social através do convívio, da aprendizagem e do desenvolvimento social sem que, para isso, precise passar pelo processo de adoção. O responsável legal das crianças e adolescentes continua, portanto, sendo a unidade de acolhimento institucional.

SERVIÇO

I Encontro de Apadrinhamento das Crianças e Adolescentes da Casa de Acolhimento de Juazeiro do Norte

Quando? 8 de dezembro (sábado), das 8h às 12h

Onde? Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas. Av. Maria Letícia Leite Pereira, vizinho a Unileão, Campus Lagoa Seca, Juazeiro do Norte, CE

Com informações Ascom MPCE