MPCE promove amanhã evento para homenagear o mediador comunitário

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária (PRONUMEC), realizará, na manhã desta quinta-feira (18), evento para homenagear o mediador comunitário do MPCE. A comemoração será feita por meio da palestra “O Autoconhecimento na Arte de Mediar”, a ser proferida pelo psicólogo e coach Márcio Vaz. Autor do livro “Minha Boca, Meu Caminhar”, Márcio Vaz já ministrou mais de 500 palestras corporativas e motivacionais em todo o país.

Implantado pelo MPCE, o Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária (PRONUMEC) e parceiros, que no primeiro semestre de 2018 já realizou 8.435 atendimentos, tem como objetivo a disseminação da cultura da paz, por meio da participação ativa do cidadão na solução pacífica dos conflitos, mediante o trabalho voluntário do mediador comunitário e do atendimento rápido, desburocratizado e gratuito à comunidade. O Dia Estadual do Mediador Comunitário é celebrado em 13 de setembro e a data foi instituída pela Lei Nº. 14620/2010.

O Ceará possui 13 núcleos em funcionamento, sendo sete em Fortaleza, dois em Caucaia, e um em Pacatuba, Maracanaú, Sobral e Forquilha, cada. O Programa conta ainda com o Núcleo de Mediação Itinerante, que realiza atendimentos na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza em uma unidade móvel adaptada.

SERVIÇO

Evento de homenagem ao mediador comunitário

Data: 18 de outubro (quinta-feira)

Horário: das 9 horas às 12 horas

Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça. Rua Assunção, 1100 – José Bonifácio

Com informação do MPCE