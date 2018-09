MPCE realiza amanhã primeira reunião do PROPOA em Maranguape

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (DECON), realiza na manhã desta terça-feira (25) a 1ª reunião do Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores de Produtos de Origem Animal (PROPOA). O evento acontecerá a partir das 9h, na Câmara Municipal de Maranguape (Rua Mundica Paula, 1. Centro, Maranguape).

Com viés educativo, o PROPOA foi lançado em 4 de setembro deste ano e tem como objetivo orientar os consumidores, produtores e comerciantes sobre a segurança dos alimentos de origem animal e a correta procedência e identificação dos produtos, visando à integridade da saúde da população e a diminuição da incidência de produtos de origem animal clandestinos no Ceará.

A secretária-executiva do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), promotora de Justiça Ann Celly Sampaio, explica que a cidade de Maranguape foi escolhida por estar em uma região produtora de leite e queijo. “Nessa reunião nós vamos educar consumidores e fornecedores. Estamos chamando toda a população porque vamos explicar os riscos de consumir um produto inadequado”, esclarece.

A importância sanitária de produtos de origem animal, a legislação, a responsabilidade do produtor e do consumidor, o novo regulamento de Inspeção Industrial Sanitária e o Selo de Inspeção Municipal (SIM) para produtos de origem animal serão temas tratados durante a reunião.

A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará (Seapa), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adragri) e do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE).

SERVIÇO

Primeira reunião do PROPOA

Data: 25 de setembro de 2018 (terça-feira)

Hora: a partir das 9 horas

Local: Câmara Municipal. Endereço: Rua Mundica Paula, 1 – Centro, Maranguape – CE

Com informação do MPCE