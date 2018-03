MPCE realiza inspeção em abatedouros de frango em Sobral

​​O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou, nesta quinta-feira (22), a fiscalização em abatedouros de frango do município de Sobral. A ação foi coordenada pelo promotor de Justiça Plínio Augusto Almeida, titular da Promotoria da Infância e Juventude e atribuição na área da Saúde Pública, e com a parceria da Vigilância Sanitária, Sistema de Inspeção Municipal, Polícia Militar e Guarda Municipal.

O objetivo da fiscalização foi verificar o cumprimento dos Termos de Ajustamentos de Condutas (TAC) firmados com os empresários do ramo de abate. Dois estabelecimentos foram interditados por não estarem cumprindo os termos. Nos demais estabelecimentos, verificou-se que os TACs estão sendo cumpridos, mas com algumas ressalvas. Portanto, a Promotoria de Justiça adotará medidas para sanar as irregularidades encontradas.