MPCE realiza palestra do PROPOA em Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), realiza nesta terça-feira (23/10), às 9h, mais uma palestra do Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores de Produtos de Origem Animal (PROPOA), que acontecerá no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Fortaleza, localizado à Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema.

A palestra será proferida pelo médico veterinário Marcondes Chaves Gomes, representante da Vigilância Sanitária do Município de Fortaleza e integrante da Comissão da Vigilância Sanitária do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). A equipe do Decon também estará presente para orientar consumidores e fornecedores sobre a importância do consumo saudável dos produtos de origem animal e os riscos de consumir um produto inadequado.

A importância sanitária de produtos de origem animal, a legislação, a responsabilidade do produtor e do consumidor e a importância da criação do Selo de Inspeção Municipal (SIM) para produtos de origem animal serão temas tratado durante o encontro.

“Toda a população está convidada para participar desse evento, no qual iremos tirar todas as dúvidas referentes a esse tipo de consumo e também daremos orientação no sentido de saber reconhecer se aquele produto que a população está consumindo é entregue, distribuído e comercializado da forma mais correta possível”, explica o diretor de fiscalização do Decon, Pedro Ian Sarmento.

Com viés educativo, o PROPOA foi lançado em 4 de setembro deste ano e tem como objetivo orientar os consumidores, produtores e comerciantes sobre a segurança dos alimentos de origem animal e a correta procedência e identificação dos produtos, visando à integridade da saúde da população e a diminuição da incidência de produtos de origem animal clandestinos no Ceará. Ainda neste mês, está prevista a realização de uma palestra em Caucaia, no dia 31 de outubro.

A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará (Seapa), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adragri) e do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE).

SERVIÇO

Palestra do PROPOA em Fortaleza

Data: 23 de outubro de 2018 (terça-feira)

Hora: a partir das 9 horas

Local: Auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae (Av. Monsenhor Tabosa, 777 – Praia de Iracema, Fortaleza – CE).

Com informações MPCE