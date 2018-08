MPCE recomenda que Prefeitura de Juazeiro do Norte desative estação de transbordo de resíduos sólidos

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 1ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal de Juazeiro do Norte, recomendou ao prefeito de Juazeiro do Norte, José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, e ao secretário do Meio Ambiente, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, que desativem imediatamente o funcionamento da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos n.º 002, interrompendo as ações de depositar, descarregar, dispor, acumular ou infiltrar resíduos urbanos na área em que está localizada a estação.

De acordo com a promotora de Justiça Efigênia Coelho Cruz, a Recomendação foi expedida após procedimento instaurado a fim de apurar denúncias firmadas, mediante abaixo-assinado, pelos moradores do bairro José Geraldo da Cruz, informando que o município locou um imóvel para funcionamento de ponto de transbordo de resíduos sólidos oriundos da construção civil em área estritamente residencial. O MPCE averiguou ainda que alguns indivíduos, inconformados e por motivos diversos, ateiam fogo na estação, gerando problemas de ordem ambiental e danos à saúde pública.

No curso da investigação, a promotora de Justiça confirmou que o local denunciado pela população é denominado de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos n.º 002, instituída pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (SEMASP), com a finalidade inicial de ser um ponto de descarte de resíduos da construção civil e de jardinagens, feito por veículos de tração animal. Foi constatado que a referida estação foi instalada informalmente, à revelia de licenciamento ambiental e projeto de criação. Além disso, após vistoria técnica no local, a Promotoria verificou que a implantação da estação de transbordo ocorreu sem qualquer adequação do terreno para obtenção da infraestrutura mínima de operação.

Com informações MPCE