MPCE traça diagnóstico do ensino municipal de Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do promotor de Justiça de Defesa da Educação Elnatan de Oliveira, apresentou, na manhã desta terça-feira (07), o projeto Ministério Público pela Educação de Qualidade (MPEduc) para cerca de 40 gestores de escolas municipais. A reunião ocorreu no auditório da Secretaria Regional III, no bairro Parquelândia. A iniciativa convida diretores e professores das escolas públicas instaladas em cada regional a serem parceiros do MPCE, junto à Secretaria Municipal de Educação, no esforço para garantir uma educação de qualidade em Fortaleza.

Conforme o promotor de Justiça, o projeto é desenvolvido, em grande parte, com base na aplicação de questionários às escolas públicas do município, a serem preenchidos pelos gestores escolares. Estes questionários envolvem questões em cinco grandes áreas: Alimentação Escolar; Aspectos de Infraestrutura; Aspectos Pedagógicos; Inclusão e Programas do Governo Federal. “A honestidade nas respostas às perguntas é fundamental para produzirmos um diagnóstico fiel à realidade das escolas”, destacou Elnatan de Oliveira.

Com base nas questões respondidas, será possível identificar as falhas na implementação da política pública de educação, a fim de que as ações do Ministério Público sejam melhor orientadas na cobrança por melhorias para os problemas apontados nas escolas. O papel da gestãoescolar é preencher o questionário, que pode ser acessado por meio do link: http://mpeduc.mp.br/ questionarios. É necessário que os gestoresrealizem o cadastro em “novo cadastro”, preencham as informações necessárias, selecionem a instituição de ensino que representam e respondam ao questionário. Eles devem seguir as informações do tutorial de cadastro encaminhado.

Para que haja celeridade neste processo, os questionários deverão ser preenchidos até o dia 24/08/2018. Desta forma, será possível ampliar a atuação do Ministério Público em defesa da educação de Fortaleza. Em caso de dúvidas, os gestores escolares podem contatar a coordenação estadual do projeto pelo telefone: (85) 3252-6710 ou pelo e-mail: mpeduc.ce@mpce.mp.br.

Com informação do Ministério Público do Estado do Ceará