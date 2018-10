MPF abre investigação contra Paulo Guedes

Ministério Público Federal abriu nesta quinta-feira (25) uma nova investigação contra Paulo Guedes, guru econômico de Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência da República.

De acordo com o jornal “O Globo”, o economista é suspeito de ter obtido “benefícios econômicos” a partir de possíveis “crimes de gestão temerária ou fraudulenta”, que teriam sido cometidos em investimentos de fundos de pensão.

O Ministério Público quer saber se o guru de Bolsonaro aplicou valores captados dos fundos de pensão de maneira irregular, causando prejuízos milionários aos aposentados das estatais.

Guedes será intimado para prestar depoimento em Brasília no dia 6 de novembro. A operação já havia aberto uma investigação preliminar para apurar as suspeitas contra ele, no início deste mês de outubro, e acabou descobrindo uma outra possível fraude.

A defesa de Paulo Guedes nega irregularidades e fala em “perplexidade” com a instauração da investigação a “a 72 horas das eleições”.

Com informações Noticias ao Minuto