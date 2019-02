MPF aplicará provas da seleção de estágio no próximo domingo

O Ministério Público Federal (MPF) aplicará as provas da seleção para o programa de estágio da instituição no próximo domingo, 24 de fevereiro, das 9h às 12 h, no campus do Centro Universitário Farias Brito (FBUni), no bairro Varjota. O processo seletivo formará cadastro reserva para o preenchimento de vagas nas áreas de Administração, Biblioteconomia, Computação, Engenharia Civil e Jornalismo para a unidade do MPF em Fortaleza.

No domingo, os portões serão abertos às 8h e 15min e fechados às 8h e 45min. A prova será de múltipla escolha. Os candidatos terão no total 30 questões para responder, sendo 10 de Língua Portuguesa e 20 de Conhecimento Específico.

Ao todo, 332 estudantes universitários se inscreveram e estão aptos a fazer o exame. O resultado final das inscrições deferidas está disponível na área Estagie Conosco no portal do MPF no Ceará. Os participantes devem portar o comprovante de inscrição, documento de identidade e caneta de tinta indelével, esferográfica, nas cores azul ou preta, no dia da aplicação do exame.

SERVIÇO

Provas da Seleção de estágio do MPF

Data : 24 de fevereiro

Local: Centro Universitário Farias Brito – FBUni. Rua Castro Monte, 1364 – Varjota, Fortaleza-CE

Horário: 9h às 12h

Informações:

Divisão de Gestão de Pessoas – (85) 3266.7393

Página da seleção no Portal MPF