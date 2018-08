MPF emite nota esclarecendo sobre trepidação no edifício-sede

O Ministério Público Federal do Ceará (MPF) emitiu nesta sexta-feira (31) nota de esclarecimento sobre a trepidação ocorrida no seu edifício-sede, em Fortaleza nesta semana. Segundo o texto, em vistoria realizada na tarde de quinta-feira, no edifício-sede, oficiais da Defesa Civil informaram que o prédio encontra-se integralmente preservado, não havendo qualquer indicativo de dano que comprometa a estrutura do edifício.

Diz a nota que: para os peritos, as trepidações percebidas no prédio do MPF/CE foram possivelmente provocados por problema técnico identificado no elevador esquerdo do edifício, confirmando tese previamente apontada pelo perito em Engenharia do órgão. A mesma hipótese foi apontada também pela empresa responsável pela manutenção dos elevadores do MPF/CE, que passarão por reparos.

Com MPF/CE