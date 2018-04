MPF investiga se alto preço de combustíveis está ligado à prática de cartel no Ceará

O Ministério Público Federal está investigando se há formação de cartel pelos postos do Ceará. Em reunião nessa segunda-feira (2) com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos), para apurar os motivos dos altos valores cobrados do consumidor, o órgão questionou a existência da prática. O MP também solicitou à Agência Nacional de Petróleo (ANP) o envio, no prazo de 15 dias, de um relatório sobre o preço de combustível em Fortaleza.