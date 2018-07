MPF publica edital de seleção para estágio em Direito no Ceará

O Ministério Público Federal (MPF) publicou edital de seleção para estágio em Direito em unidades da instituição no Ceará. As inscrições de candidatos começam no dia 23 de julho e seguem até 12 de agosto.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e vai formar cadastro de reserva para preenchimento de vagas que surgirem no MPF em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Sobral.

Os estudantes universitários que participam do Programa de Estágio cumprem carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias. A bolsa mensal tem valor de R$ 850,00. Os estagiários recebem ainda auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia de estágio.

As inscrições no processo seletivo devem ser feitas pela internet. Além de preencherem o formulário, os candidatos devem apresentar, nas unidades do MPF, até o dia 14 de agosto, documentos constantes no edital.

Os candidatos farão provas de múltipla escolha e discursivas. A seleção prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e cotas para minorias étnico-raciais.

COM MPF/CE