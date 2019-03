Muitos cearenses sofrerão com redução do BPC, afirma advogado Thiago Albuquerque

O especialista em direito previdenciário, professor Thiago Albuquerque destacou, em participação no Jornal Alerta Geral, três pontos que chamam a sua atenção nessa Reforma da Previdência: fatores variantes devido a localização geográfica do Ceará, a alteração do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com a redução do seu valor e a concessão da aposentadoria rural.

Para o especialista, a alteração do valor do BPC é um ponto muito sensível para a população nordestina porque muitos cearenses são beneficiados por esse tipo de assistência e sofrerão drasticamente com essa redução.

Sobre a concessão da aposentadoria rural, o professor Thiago Albuquerque destaca que a Reforma dificultará o acesso ao benefício.

